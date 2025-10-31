Haberler

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'ün 'hiç çalışmadım' savunmasına karşı, müştekiler çalışma tecrübelerini aktardı. Davanın üçüncü duruşmasında mahkeme, ilgili video ve konuşmaların dinlenmesini reddetti.

Haber: Esra TOKAT

(BOLU) - Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'ün "Hiçbir zaman çalışmadım, iş hayatına katılmadım. Çocuklarıma ve torunlarıma baktım" savunmasına karşılık müştekiler, "Çamaşırhanede, resepsiyonda, otelin her departmanında çalıştım. Çocukluktan beri çalıştığım için de çalışan bir anne idolü var. Kızlarım da çalışıyor. Evde oturmak diye bir şey yok. Saat mevhumu hiç yok" sözlerinin yer aldığı videonun dinlenmesini talep etti. Mahkeme Heyeti, söz konusu videonun esasa katkı sunmayacağı gerekçesiyle talebi reddetti.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının dördüncü celsesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Duruşmada tutuklu sanık Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Başkanı Emine Ergül Murtezaoğlu'nun bir etkinlikte yayımlanan konuşmalarının dinlenmesi talep edildi. Mahkeme Heyeti ise söz konusu konuşmanın yer aldığı videonun izlenmesinin esasa etki etmeyeceği nedeniyle talebi reddetti. Müşteki tarafların sunduğu görüntülerde Ergül, şunları söylüyor:

"Çamaşırhaneye girerdim. Oda temizliğine girerdim. Daha ilkokuldayım. Bunların hepsini üreterek gittim. Babamın hayalleri çok büyüktü, benim de hayallerim çok büyük. Bütün otelde çalıştım. Çamaşırhanede, resepsiyonda, otelin her departmanında çalıştım.

Kriz bollukta çok kolay yönetilir ama darlıkta yönetmek çok önemli. Çeşitli çözümler üretebiliyorsunuz o an. Elektrik inanılmaz arttı. Şimdi GES projemiz var. Onu yapmak zorundayız. Butik otel projemiz var. Onu yapmak zorundayız. İnsanlar belki şey düşünüyor olabilir; Babanın desteği var, arkasında kocaman Kartalkaya var. Öyle olmuyor. Oranın riski başka kışın.

"Çocukluktan beri çalıştığım için de çalışan bir anne idolü var"

Kızların ataerkil toplumda kesinlikle işe sokulması lazım. Genelde tabi kızları işe sokmazlar, erkekleri sokarlar. Erkekler işten anlamazsa işi batırır gider, ondan sonra kızların hakkı da gider. Bu hep böyle olmuştur. Benim ailem öyle davranmadığı için ben dünyanın en şanslı insanı olarak buluyorum kendimi. Çocukluktan beri çalıştığım için de çalışan bir anne idolü var. Kızlarım da çalışıyor. Evde oturmak diye bir şey yok. Saat mevhumu hiç yok. Banka müdürlerini pazar günü çok aramışımdır."

Yargılama boyunca "Hiç çalışmadık" savunmaları eleştirilmişti

Yargılama süreci boyunca Ergül'ün "Ev hanımıyım, kızlarım da ev hanımı. Biz otel işlerine hiç karışmayız. Bir sorumluluğumuz yok. Çocuklarıma ve torunlarıma bakarım. Hayatım boyunca hiç iş hayatına katılmadım" şeklindeki savunmaları eleştirilmişti.

