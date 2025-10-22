Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sona Geliniyor

Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasında görevleri ne olursa olsun en ufak ihmali bulunan kişilerin hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini söyledi.

Baro binasında gazetecilere açıklama yapan Barut, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel davasında sona gelindiğini, sanıklara ilişkin mütalaanın savcılık tarafından tebliğ edildiğini, sanık müdafileri ve müşteki vekillerinin süre aldığını anlattı.

27 Ekim'de başlayacak duruşmada müdafiler ve sanıkların esasa ilişkin son savunmalarını yapacağını, müştekilerin de dinlenileceğini aktaran Barut, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacak avukatların olacağını belirtti.

Barut, "Bunu mahkeme değerlendirecek. En son celsenin kaç gün süreceğini bilmiyoruz ama iki ya da üç gün süreceğini düşünmekteyiz. Sanıklar, sanık müdafileri ve müştekilerin fazla olması nedeniyle ama en nihayetinde bu celsede dava bitecek gibi görünüyor." dedi.

Bakanlık yetkililerinin bir kısmı hakkında soruşturma izni verildiğini ancak söz konusu kişilerin davaya müdahil edilmediğine değinen Barut, "Adalet şahıslara değil, hakikate hizmet eder. Biz, şahıslar kim olursa olsun, sorumlulukları görevleri ne olursa olsun, eğer bu yangın olayında, yangın faciasında en ufak bir kusurları varsa cezalandırılmaları, hak ettikleri cezayı almaları tarafındayız." diye konuştu.

Barut, yangında 78 canın yitirildiğini anımsatarak, "Hakkaniyet gereği kişilerin aldıkları cezanın, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin yüreğine bir nebze su serpmesi tarafındayız. Suçun vasıf ve mahiyetinin tanımı açısından bilinçli taksir mi, olası kast mı, yoksa sadece taksir hususunun olup olmadığını mahkemenin iyi şekilde değerlendireceğine inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme başkanının sadece Grand Kartal Davası dosyasıyla ilgilendiğini ve başka duruşmalara çıkmadığını söyleyen Barut, mahkemenin hak edene hak ettiği cezayı vereceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Barut, duruşmaya katılımın yüksek olmasını, bakanların da duruşmayı takip etmesini beklediklerini belirterek, bundan dolayı mahkeme heyeti ve duruşma salonunda görevli kişilere karşı biraz daha toleranslı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması, 27 Ekim'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlayacak.