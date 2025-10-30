Grand Kartal Otel Yangını Davası: Müdürden Yazılı Savunma

OTEL MÜDÜRÜ YAZILI SAVUNMA YAPTI

Bolu'da, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını faciasının duruşması verilen öğle arasının ardından yeniden başladı. Sanık kürsüsüne gelen Grand Kartal Otel'in müdürü tutuklu Zeki Yılmaz, "Müştekileri incitmemek adına sözlü savunma yapmaktan vazgeçiyorum. Yazılı savunmamı mahkemeye sunuyorum. Okumanızı rica ediyorum" dedi.

DAMAT EMİR: BİLEREK VE İSTEYEREK BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM

Otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan, Grand Kartal Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras ise savunmasında, otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde olduğunu ifade ederek, "Ben denetim yapılmasın demedim. Yanlış bir şekilde yapıldığını ve geçerli yangın uygunluk belgesinin olduğu söylendi. Kadir Özdemir'in çözüm önerisini geri çekilme konusunu kayınpederime söyledim. Biz zaten bakanlık denetimindeydik. Bize bir eksiklik bildirmediler. Sonrasında bana LPG ile ilgili de bir eksiklik bildirilmedi. FQC firması denetledi, bir eksiklik bulamadılar. Aygaz baktı ve eksiklik göremedi, sigorta şirketi de baktı. Her katta yangın hortumları vardı. Mutfakta 4 yangın tüpü var. LPG faktörü olmasaydı kendi kendine sönümlenecek bir yangındı. Yangın gecesi montumuzu bile almadan çıktık. Bunlar da kameralarda gözükmektedir. Biz odadan çıktıktan sonra dumanın geldiği yöne doğru gittik. Biz çıktığımızda zaten duman geliyordu. 1-2 dakika sonra zaten duman basıyordu. Bunlar kamera kayıtlarında mevcut. Göz gözü görmeyen duman 2 dakika önce gelse biz de çıkamazdık. Biz de dumanın geldiği yöne doğru gittik. Odadayken Zeki Yılmaz'a 'Alarmları öttürün' dedim. Dışarı çıktım, içeri girmek istedim ama çok duman vardı. Dışarı çıkınca merdivenlerle insanlara yardım etmeye çalıştım. Bir sürü kurum bu kadar eksikliği görememiş. Keşke bu tehlikeyi görseydim. Bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadım, çok üzgünüm" diye konuştu.

'SUÇSUZ OLDUĞUMA İNANIYORUM'

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün kızı ve yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu kürsüye gelirken mağdur yakınları "Geber Ceyda, katil" diye bağırdı. Yangında otelde olduğunu belirten Hacıbekiroğlu, "Ben de camı kırarak otelden çıktığımı daha önce söylemiştim. Otelin yönetimiyle ilgili görevim yoktur. Ben sadece tatil için otele geliyordum. Suçsuz olduğuma inanıyorum ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

