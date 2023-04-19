Gözaltına Alınan Gazeteci Serdar Akinan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Getirildi

EDDA SÖNMEZ

Bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne getirildi.

Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saat 05.00 sularında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındı. Akinan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sonraki saatlerde ailesi, Akinan'ınn neden gözaltına alındığını ve nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince gözaltına alınan Akinan, İstanbul'a getirildi. Halen İstanbul Emniyeti'nde bulunan Akinan'ın Güvenlik Şubesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.

Avukat Serkan Günel, müvekkiliği Serdar Akinan'ın, siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan Diyarbakırlı Muhammed Yakut ile ilgili YouTube kanalında yayınladığı röportaj nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.

Akinan'ın emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.