Göz Sağlığını Koruma Yöntemleri

Göz doktoru Op. Dr. Birtan Öztürk, göz sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında akademik verilere göre, dünyada en sık görülen göz problemlerinin kırma kusurları, katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak sıralandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya genelinde en az 2,2 milyar insanın bir tür görme kusuru veya bozukluğunun bulunduğunu belirten Öztürk, bu vakaların en az 1 milyarının ise henüz tedavi edilmemiş durumda ve önlenebilir nitelikte olduğunu kaydetti.

Öztürk, Türk göz hastalıkları uzmanlarının, özellikle katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve konjonktiviti en yaygın ve tehlikeli göz hastalıkları olarak vurguladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kadar yaygın olan göz problemleriyle baş etmek ve görme kaybını önlemek mümkündür. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez kapsamlı bir göz muayenesi yaptırın. Erken teşhis, glokom ve diyabetik retinopati gibi birçok hastalıkta kalıcı hasarı önlemenin tek yoludur. Dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve sigaradan uzak durmak genel ve göz sağlığınızı korur. Bilgisayar ve telefon kullanırken '20-20-20' kuralını uygulayın. Her 20 dakikada bir, 20 saniye süreyle, 20 fit (yaklaşık 6 metre) uzağa bakın. Ekran başındayken göz kırpma sayısının azaldığını unutmayın. Güneş ışınlarının katarakt ve makula dejenerasyonu riskini artırdığı düşünülmektedir. Güneşli günlerde kaliteli bir güneş gözlüğü kullanın. Şeker hastalığı ve yüksek tansiyonunuz varsa, bu hastalıkların tedavisine ve düzenli takibine özen gösterin."