Haberler

Buz tutan Çubuk Gölü, dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Dronla görüntülenen buzlu göl ve çevresindeki kar manzarası dikkat çekti.

BOLU'nun Göynük ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, dronla görüntülendi.

Göynük ilçesine bağlı Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle gölün tamamı buzla kaplandı. Buzla kaplanan göl ve çevresindeki karla örtülü alanlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı