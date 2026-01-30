Buz tutan Çubuk Gölü, dronla görüntülendi
Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Dronla görüntülenen buzlu göl ve çevresindeki kar manzarası dikkat çekti.
BOLU'nun Göynük ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, dronla görüntülendi.
Göynük ilçesine bağlı Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle gölün tamamı buzla kaplandı. Buzla kaplanan göl ve çevresindeki karla örtülü alanlar, dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel