Bolu'da kayıp zihinsel engelli birey 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Bolu'nun Göynük ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Mehmet Yıldız, 20 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli bireye 20 saat sonra ormanlık alanda sağ ulaşıldı.
Dedeler köyünde yaşayan zihinsel engelli Mehmet Yıldız'dan (46) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 20 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu Yıldız, evinden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.
Yıldız, sağlık kontrolünden ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel