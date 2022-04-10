Göynük'te kızılcık ağaçları çiçek açtı
AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Göynük ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla sarı çiçek açan kızılcık ağaçları doğaya renk kattı.
GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla sarı çiçek açan kızılcık ağaçları doğaya renk kattı.
Göynük Orman İşletme Müdürlüğünün Göynük kara yolunun Sünnet Gölü yol ayrımındaki doğal kızılcık bahçesindeki ağaçlar baharın gelmesiyle çiçek açtı.
Yaklaşık 7 hektar alanda bulunan 250 kızılcık ağacı, sarı çiçekleriyle bir başka güzelliğe büründü.
AA / İlhami Çetin - Güncel