Göynük'te kızılcık ağaçları çiçek açtı - Haberler

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Göynük'te kızılcık ağaçları çiçek açtı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Göynük'te kızılcık ağaçları çiçek açtı

Bolu'nun Göynük ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla sarı çiçek açan kızılcık ağaçları doğaya renk kattı.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla sarı çiçek açan kızılcık ağaçları doğaya renk kattı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünün Göynük kara yolunun Sünnet Gölü yol ayrımındaki doğal kızılcık bahçesindeki ağaçlar baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Yaklaşık 7 hektar alanda bulunan 250 kızılcık ağacı, sarı çiçekleriyle bir başka güzelliğe büründü.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Göynük, Bolu, Güncel, Haberler

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