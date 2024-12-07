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Bolu'nun Göynük İlçesinde Sobadan Kaynaklı Yangın Söndürüldü

Bolu'nun Göynük İlçesinde Sobadan Kaynaklı Yangın Söndürüldü
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaaliler köyünde, Mustafa G'ye ait evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın, evde önemli hasara yol açtı. Olay yerine anında sevk edilen ekipler, yangını söndürerek daha büyük bir felaketi önledi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Karaaliler köyünde Mustafa G'ye ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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