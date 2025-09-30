Göynük Fen Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Başarı Gösterdi
TEKNOFEST 2025'te dereceye giren Göynük Fen Lisesi öğrencileri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile bir araya gelerek başarılarından dolayı kutlandılar. Kaymakam Solmaz, öğrencilerin bilim ve teknolojiye katkılarını takdir etti.
TEKNOFEST 2025'te iki farklı kategoride dereceye giren Göynük Fen Lisesi öğrencileri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile bir araya geldi.
Solmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.
Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Solmaz, bilimi ve teknolojiyi geliştirme yolunda gösterdikleri gayretin herkes için örnek teşkil ettiğini söyledi.
Ziyarete, Göynük Fen Lisesi Müdürü Ali Yıldırım, Müdür Yardımcısı Melikşah Kuray ve öğretmenler de katıldı.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel