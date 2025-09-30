Haberler

Göynük Fen Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Başarı Gösterdi

Göynük Fen Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Başarı Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST 2025'te dereceye giren Göynük Fen Lisesi öğrencileri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile bir araya gelerek başarılarından dolayı kutlandılar. Kaymakam Solmaz, öğrencilerin bilim ve teknolojiye katkılarını takdir etti.

TEKNOFEST 2025'te iki farklı kategoride dereceye giren Göynük Fen Lisesi öğrencileri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile bir araya geldi.

Solmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.

Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Solmaz, bilimi ve teknolojiyi geliştirme yolunda gösterdikleri gayretin herkes için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ziyarete, Göynük Fen Lisesi Müdürü Ali Yıldırım, Müdür Yardımcısı Melikşah Kuray ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.