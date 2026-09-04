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Göynücek'te Yeni Sezon Öncesi Tarım Toplantısı

Göynücek'te Yeni Sezon Öncesi Tarım Toplantısı
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Göynücek'te yeni üretim sezonu öncesi tarımsal değerlendirme toplantısı yapıldı. ÇKS işlemleri, şeker pancarı, anız yangınları, sulama, TARSİM ve çiftçi sorunları ele alındı; kurumlar arası koordinasyonun artırılması kararlaştırıldı.

Amasya (AA) - Göynücek ilçesinde yeni üretim sezonu öncesinde tarımsal üretime ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Göynücek Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) yeni dönem iş ve işlemleri, şeker pancarı üretimi ve hasat takvimi, anız yangınlarına karşı alınacak önlemler, sulama faaliyetlerinin verimliliği ve sulama sezonunun genel durumu ele alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamalarının yaygınlaştırılması ile çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunların çözüm yolları da görüşüldü.

Kurum temsilcileri, yeni üretim sezonunda çiftçilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla işlemlerin hızlandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini bildirdi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, Orman İşletme Şefi Ömer Faruk Ayna, Sulama Birliği Müdürü Ömer Köse, Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Bayburtlu, Ziraat Bankası Göynücek Şube Müdürü Volkan Kantar, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu ve Göynücek Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Erdoğan Çinaz katıldı.

Kaynak: AA
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