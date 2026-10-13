Göynücek'te servis sürücüleri ve rehber personele trafik güvenliği semineri verildi

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde trafik güvenliği eğitimi verildi.

Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arafından, eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okullarına güvenle ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisi sürücülerine ve rehber personele yönelik ortak trafik güvenliği semineri düzenlendi.

Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen seminerde, trafik ekipleri öğrencileri taşıyan sürücülerin üstlendiği büyük sorumluluğa dikkat çekti.

Uzman trafik personelleri tarafından verilen ve görsel materyallerle desteklenen eğitimde öğrenci indirme ve bindirme kuralları, rehber personelin sorumlulukları, okul taşıtıı standartları ve teknik donanım, hız sınırları ve okul çevresi seyir güvenliği, sürücü davranışları ve dikkat dağıtıcı unsurlara değinildi.

Kaynak: AA