Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan köyünde etkili olan kar yağışı dronla görüntülendi. İl Özel İdaresi ekipleri, 1270 rakımlı köyde kar temizleme çalışmaları yaparak yolları açık tuttu.

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan köyünde kar yağışı, dronla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 1270 rakımlı Alan köyünde kar küreme çalışması yaptı. Köy yolunda kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar, greyderle temizlendi.

Muhtar Halil Yerlikaya, köyün ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, "Köyümüz 1270 rakımda, yüksek bir köy. Zorlu şartlarda gelip gidiyoruz ama devletimiz bu zorluğu bize en kolay hale getiriyor. Kar yağdığı zaman da anlık olarak yollarımız açılıyor, bir sıkıntımız yok." dedi.

Kar temizleme çalışmalarına katılan Volkan Çuhadar da bölgede 10 ila 15 santimetre kar bulunduğunu ifade ederek, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Şu anda Alan köyünde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Her daim milletimizin yanındayız." diye konuştu.

Ekiplerin karla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla köy yollarının 7 gün 24 saat açık tutulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
