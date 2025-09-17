Göynücek'te İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Göynücek'te, İlköğretim Haftası, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler, şiirler okudu, şarkılar söyledi ve ront gösterileri yaptı.

Kaymakam Osman Demirgül ve Belediye Başkan Vekili Talip Alabuğa, sınıfları ziyaret ederek ilköğretime yeni başlayan öğrencilerle yakından ilgilendi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.