Göynücek'te Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı

Göynücek İlçe Tarım ve Gıda Kontrol Görevlileri, eğitim kurumları çerçevesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetledi.

İşletmelerin çalışan hijyeni, gıda maddelerinin saklama koşulları, etiketleme ve temizlik durumları kontrol edildi.

Eksiklikleri tespit edilen işletmelere uyarılar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü, bu denetimlerle öğrencilerin sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlamayı ve gıda güvenliğini artırmayı hedefliyor.