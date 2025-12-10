Haberler

Göynücek'te gıda üretim yerlerinde denetim gerçekleştirildi

Göynücek'te gıda üretim yerlerinde denetim gerçekleştirildi
Göynücek'te, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla zabıta ekipleri ve diğer ilgili kurumlarla birlikte kapsamlı bir denetim yapıldı. Ekmek fırınları, lokantalar ve gıda imalathaneleri incelendi.

Göynücek'te gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri ile Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Birimi personelinin katılımıyla kapsamlı bir denetim yapıldı.

Üç kurumun ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen denetimler; ekmek fırınları, lokantalar, simit ve poğaça imalathaneleri ile ilçede faaliyet gösteren tüm gıda üretim işletmelerini kapsadı.

Denetimlerde hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların sağlık kurallarına uyumu, ürün güvenliği ve kalite standartları incelendi.

Öte yandan yetkililer, Göynücek'te vatandaşların güvenle tüketebileceği bir gıda ortamı oluşturulması amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
