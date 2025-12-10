Göynücek'te gıda üretim yerlerinde denetim gerçekleştirildi

Göynücek'te gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri ile Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Birimi personelinin katılımıyla kapsamlı bir denetim yapıldı.

Üç kurumun ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen denetimler; ekmek fırınları, lokantalar, simit ve poğaça imalathaneleri ile ilçede faaliyet gösteren tüm gıda üretim işletmelerini kapsadı.

Denetimlerde hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların sağlık kurallarına uyumu, ürün güvenliği ve kalite standartları incelendi.

Öte yandan yetkililer, Göynücek'te vatandaşların güvenle tüketebileceği bir gıda ortamı oluşturulması amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi.