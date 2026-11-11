Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göynücek Devlet Hastanesi, Amasya'da organ bağışı farkındalık etkinliği düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göynücek Devlet Hastanesi, Amasya'da organ bağışı farkındalık etkinliği düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Göynücek Devlet Hastanesi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Sağlık personelleri vatandaşlarla bir araya gelerek organ bağışı konusunda broşür dağıttı ve bilgi verdi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Göynücek Devlet Hastanesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla toplumsal sağlık bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen vatandaşların sesini duyurmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık personelleri vatandaşlar ile bir araya gelerek, organ bağışı konusunda broşür dağıtarak bilgiler verdi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanaklarından öptüğü kişi Katar Emiri'nin oğlu çıktı

Erdoğan yüzünü iki eliyle tutup öptü! O kişi bakın kim çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada sürüklenen terk edilmiş gemi İstanbul'da karaya oturdu! Sahil Güvenlik inceleme başlattı

Mürettebatı terk etmişti! Fırtına gemiyi kumsala oturttu
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz22

Emre Belözoğlu soyunma odasında bombayı patlattı!
1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia23

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu