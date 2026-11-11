Göynücek Devlet Hastanesi, Amasya'da organ bağışı farkındalık etkinliği düzenledi

Göynücek Devlet Hastanesi, Amasya'da organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Göynücek Devlet Hastanesi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Sağlık personelleri vatandaşlarla bir araya gelerek organ bağışı konusunda broşür dağıttı ve bilgi verdi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.
Göynücek Devlet Hastanesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla toplumsal sağlık bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen vatandaşların sesini duyurmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Sağlık personelleri vatandaşlar ile bir araya gelerek, organ bağışı konusunda broşür dağıtarak bilgiler verdi.
Kaynak: AA