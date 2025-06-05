Göynücek Anaokulu'nda Yıl Sonu Şenliği Düzenlendi
Amasya'nın Göynücek ilçesindeki anaokulu, yıl sonu şenliği kapsamında sergi, gösteri ve çeşitli aktiviteler düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanının yanı sıra İl Eğitim Müdürü ve diğer eğitim yetkilileri de katıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde faaliyet gösteren Göynücek Anaokulu tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.
Öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı etkinlikte sergiler, gösteriler ve çeşitli aktiviteler yer aldı.
Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliklere katıldı.
Etkinliğe Belediye Başkanı Şahin'in yanı sıra, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel