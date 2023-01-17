Görüntü Mersin'den! Anamur Ülkü Ocakları Başkanı'nın otomobili kundaklandı

Mersin'de Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar'ın otomobili evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Zaman zaman yaşanan patlamalar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, polis ekipleri kundaklama olayıyla ilgili inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.

Sabah 03.00 sıralarında Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar'a ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek kundaklandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Satar'ın evinin önünde park halinde iken kundaklanan otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Kullanılamaz hale gelen araç çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YAŞANAN PATLAMALAR VATANDAŞLARI KORKUTTU

Araçta zaman zaman patlama yaşanması çevredeki vatandaşlar arasında korku yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen araçta yapılan ilk incelemede kundaklanma bulgularına ulaşıldığı öğrenildi. Kundaklama olayı ile ilgili polisin inceleme ve araştırması ise çok yönlü sürüyor.