Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle görme engellilere yönelik ses eğitimi kursu açıldı.

Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasında açılan kursa, 12 görme engeli katılıyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Cemal Tola, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Altınokta Körler Derneği ile başlattığımız bu çalışma Afyonkarahisar'a güzel bir ahenk katacaktır. Kursiyerlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan da kursun sonunda dernek bünyemizde Türk Sanat Müziği üzerine bir koro oluşturmayı ve konserler vermeyi planladıklarını ifade etti.