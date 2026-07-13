Samsun'da görme engelliler ve aileleri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

Samsun'da Bafra Görme Engelliler Derneği tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gezi düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin desteklediği etkinlikte görme engelliler ve aileleri, 56 bin hektarlık deltayı üstü açık otobüsle gezdi, doğa yürüyüşü yaptı.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, gezinin üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe her geçen gün talebin arttığını, bu sene katılımın daha fazla olduğunu anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Gönüllü üyelerimiz ve aileleri de destek verdi. Görme engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan bu etkinlik sayesinde bir arada olduk. Farklı kuş türlerinin yaşadığı bu alanda görme engelli bireyler fiziksel aktivitelerde bulunarak öz güvenlerini pekiştirirken, gönüllü üyelerimiz de onlara rehberlik ederek sosyal dayanışma sergiledi. Bu gezi, engelli bireylerin hayata karıştığı ve yeni deneyimler kazandığı bir gün olarak hatırlanacaktır."