Haberler

Nijerya'da görme engelli usta, iplerle mobilyalara renk ve estetik katıyor

Nijerya'da görme engelli usta, iplerle mobilyalara renk ve estetik katıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki görme engelli zanaatkar Muhammadu Muktari-Bachaka, plastik iplerle yaptığı mobilyalarla hem ailesini geçindiriyor hem de engelli bireylere ilham veriyor. Eğitim imkansızlıklarına rağmen el sanatları eğitimi alarak hayatını değiştiren Muktari-Bachaka, üretimin insan onurunu güçlendirdiğini vurguluyor.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan görme engelli zanaatkar Muhammadu Muktari-Bachaka, plastik iplerle ördüğü koltuk, masa ve bebek yataklarıyla hem geçimini sağlıyor hem de engelli bireylere ilham veriyor.

Kebbi eyaletine bağlı Argungu kasabasında yaşayan 65 yaşındaki Muktari-Bachaka, AA muhabirine, çocukluk yıllarında eğitim imkanına erişemediğini ve gittiği Batı Afrika ülkelerinde geçimini güçlükle kazandığını anlattı.

Hayatında yeni bir aşamanın Lagos'tan döndüğünde verdiği kararla başladığını söyleyen Muktari-Bachaka, biriktirdiği parayla Kano Görme Engelliler Zanaat Okuluna giderek el sanatları eğitimi aldığını ifade etti.

Muktari-Bachaka, burada öğrendiği tekniklerle, metal mobilya iskeletlerini rengarenk plastik iplerle örerek onlara bambaşka bir estetik katmaya başladığını ve yaklaşık 40 yıldır aynı işi sürdürdüğünü dile getirdi.

El emeğiyle kurulan hayat

Mobilya yapım sürecine değinen Muktari-Bachaka, "Önce bir kaynak ustasına metal iskeleti yaptırıyorum. Daha sonra sandalye, masa ya da bebek yatağını plastik iplerle tek tek örüyorum." dedi.

Muktari-Bachaka, ürettiği eşyaların dayanıklılığı ve canlı renkleriyle dikkati çektiğini belirterek, el emeğiyle kazandığı gelir sayesinde evlenip çocuklarını okula gönderebildiğinin altını çizdi.

Yeterli sermayesi olduğu dönemlerde ürünleri önceden hazırlayıp satışa sunduğunu söyleyen Muktari-Bachaka, son yıllarda artan maliyetler nedeniyle sipariş üzerine çalıştığını dile getirdi.

"Çalışmak mümkün"

Muktari-Bachaka, hayatındaki değişimin kendisine büyük bir gurur verdiğini, üretmenin insan onurunu güçlendirdiğini vurgulayarak, engelli bireylere, "Bir meslek öğrenmek insanın hayatını değiştirir. Çalışmak mümkün, yeter ki vazgeçilmesin." diye konuştu.???????

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında

Yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler