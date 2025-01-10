Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı

Görme Engelli Öğretmen Ömer Faruk Bektaş, Öğrencilerinin Hayatına Işık Tutuyor

Görme Engelli Öğretmen Ömer Faruk Bektaş, Öğrencilerinin Hayatına Işık Tutuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da görme engelli öğretmen Ömer Faruk Bektaş, öğretmenlik hayalini gerçekleştirerek karanlık dünyasını öğrencilerine rehberlik ederek aydınlatıyor. Eğitim hayatında yaşadığı zorlukları aşarak, sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Erzurum'da 2 yıl önce ataması yapılarak öğretmenlik hayali gerçek olan görme engelli Ömer Faruk Bektaş, karanlık dünyasını öğrencilere rehber ve kılavuzluk yaparak aydınlatıyor.

Erzurum'da mezun olduğu Görme Engelliler Okulu'nda 4 yıl memurluk yapan 25 yaşındaki Bektaş, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 2018'de Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne kayıt yaptırıp eğitime başladı.

Okulu bitirdikten sonra 2022'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Bektaş'ın öğretmenlik hayali, 2023 yılının nisan ayında Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşti.

Sınıfları gezip okula gelmeyen öğrenciler için velileri telefonla arıyor

Daha sonra ilçedeki Atatürk Ortaokulu'na görevlendirilen ve meslekte 2. yılına giren Bektaş, sabah gittiği okulda tüm sınıfları gezip gelmeyen öğrencilerin velilerini telefonla arayarak durumlarını soruyor.

Okulda herkesin çok sevdiği Bektaş, yakından ilgilendiği öğrencilere rehberlik ve kılavuzluk yaparak hem karanlık dünyasını aydınlatıyor hem de kariyer hedefleri doğrultusunda onlara destek veriyor.

Bektaş, AA muhabirine, görme engelinin 5 yaşlarından itibaren kademeli olarak başladığını, sonraki yıllarda ise tamamen görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Hayatta herkesin başına olumsuzlukların gelebileceğini, önemli olanın bu olumsuzluklarla mücadele etmek olduğunu vurgulayan Bektaş, "Rehber öğretmenliği tercih etmemin sebepleri vardı. Çünkü bir rehber öğretmenin, öğrenci üzerinde ne kadar önemli olduğunu ve etkisini kendi deneyimlerimde daha iyi anladım. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu ise beni yetiştiren öğretmenlerden gördüm." diye konuştu.

Bektaş, öğretmen olarak atanıp hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, bu kutsal meslekle öğrencilerin hayatına dokunup onlara katkı sunmak istediğini kaydetti.

"İstediğim mesleği yapma hayalimi gerçekleştirdim"

Eğitim ve iş hayatı süresince görme engelli olarak çok zorluklarla karşılaştığını ancak doğru iletişimle bu zorlukları aştığını dile getiren Bektaş, şöyle devam etti:

"Bir insanın hayatta en büyük hayali gelecekte istediği meleği yapması, ben de istediğim mesleği yapma hayalimi gerçekleştirdim. Branşım gereği sosyal, duygusal ve akademik gelişim alanlarında öğrencilere yol gösteriyorum. Hayatta hepimiz, çocuklarımız da güçlükle karşılaşabiliyor, bu anlamda onlara yol göstermek biz rehber öğretmenlin görevi."

Türk şairlerinden Muhyiddin Abdal'ın "İnsan, insan derler idi, insan nedir şimdi bildim" şiirinden örnek veren Bektaş, "Bir şeyi bilmek için öğrenmek, anlamak gerekiyor. İnsanlar beni görünce engelimle ilgili sorular sormaya çekiniyor, doğru soruyu sorduğumuz sürece her şeyi sorabiliriz. Bence, bir görme engellinin nasıl yaşadığını, yürüdüğünü ve hareket ettiğini öğrenmek için beyaz bastondan başlanmalı." diye konuştu

"Velilerle sürekli iletişim halinde"

Okul Müdürü Ahmet Yıldırım da Ömer öğretmenle yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Sınıflarda düzenli yaptığımız denemeleri Ömer hocamızla değerlendiriyoruz, eksik varsa öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Konuları ele alıyoruz. Ömer hocamız sabah geldiğinde tüm sınıfları gezer, öğrencileri sorar, velilerle sürekli iletişim halinde. Veliler de biz de eğitim ve iletişim konusunda Ömer hocamızdan memnunuz. Her okula bir rehber öğretmen şart, 2 yıldır bunun faydasını çok gördük." ifadelerini kullandı.

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Zeynep Tanas ise Ömer öğretmeni çok sevdiklerini anlatarak, "Öğretmenimize arkadaşlarımızla aklımıza takılan soruları soruyoruz. Bizlere derslerle ilgili çok yardımcı oluyor. İyi ki var, iyi ki bizim öğretmenimiz. Düzenli olarak sınıflarımıza geliyor." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı
img

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
img

"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
'Türkiye'de erkek kalmadı' diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.