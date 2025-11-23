Haberler

Görme Engelli Öğretmen Öğrencilerine İlham Veriyor

Görme Engelli Öğretmen Öğrencilerine İlham Veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yüzde 97 görme engelli edebiyat öğretmeni Mehmet Murat Dikici, azmiyle öğrencilerine örnek olmaya devam ediyor. Eğitimine kabartma yazılarla devam eden Dikici, öğretmenlik mesleğiyle karanlık dünyasını aydınlatırken, öğrencilerinin hayatına da dokunuyor.

Antalya'da yüzde 97 görme engelli edebiyat öğretmeni Mehmet Murat Dikici, 8 yıldır azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

Çocukluk yıllarında başlayan görme bozukluğu yıllar geçtikçe artmaya başlayan Dikici, hayatına dokunan edebiyat öğretmenine olan sevgisiyle öğretmen olma hayali kurdu.

Memurluk mesleğini yaptığı sırada retina yırtılması nedeniyle görme kaybı yüzde 97'ye çıkan Dikici, öğretmen olmak için girdiği sınavlarda başarı göstererek hayalini gerçekleştirdi.

Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 yıldır Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Dikici, gönül verdiği öğretmenlik mesleğiyle öğrencilerinin hayatına dokunarak hem karanlık dünyasını aydınlatıyor hem de kariyer hedefleri doğrultusunda onlara destek veriyor.

Öğretmen Dikici, AA muhabirine, doğuştan görme probleminin olduğunu, bunun için birçok ameliyat geçirdiğini ve çoğunun başarısız olduğunu söyledi.

Eğitimini kabartma yazılarla aldığını belirten Dikici, "Üniversiteyi bitirene kadar aslında görme kaybım bu kadar fazla değildi, memurluk esnasında retina yırtılması olunca görmem daha da azaldı. Çok şükür şu anda en azından idare edecek kadar görüyoruz." dedi.

Dikici, çocukken edebiyat öğretmenin kendisiyle çok ilgilenmesi ve edebiyatı sevdirmesi sayesinde hep öğretmen olmak istediğini kaydetti.

"Görmemek, duymamak öğretmenlik yapmaya bir engel değil"

Memurluk görevinin ardından girdiği sınavlarda öğretmen olmayı başardığını anlatan Dikici, şöyle konuştu:

"Yapabileceğimiz en kutsal mesleklerden birisi öğretmenliktir. Görmemek, duymamak öğretmenlik yapmaya bir engel değil, bir şekilde aşabiliyorsunuz. Zihin olarak kendinizi hazırlarsanız bunlar size engel olmuyor. Hiçbir zaman görmemem öğretmenlik yapmama mani olmadı. Önemli olan bir şeyi istemek, azimle o iş için çaba göstermekti. Ben de çaba harcadım, yeri geldi gözden dolayı zorlandım ama bir şeyi çok istedikten sonra bu iş gerçekleşiyor. "

Dikici, babasının da okuması için elinden geleni yaptığını ve bu sayede engelleri aştığını dile getirdi.

Sınıfa girip öğrencilerine ders anlatmaya başladığında çok mutlu olduğunu vurgulayan Dikici, "Burada öğrencilere dokunabilmek, bir kişinin hayatını şekillendirebilmek benim için çok önemli. Çok kutsal bir meslek yapıyoruz. Telafisi olmayan bir meslek yapıyoruz, öğrencinin hayatına dokunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.