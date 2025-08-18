Görme Engelli Öğrenci Aynur Yıldız, Kur'an-ı Kerim'i Ezberleyerek Hafız Olma Hedefinde

Afyonkarahisar'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen görme engelli lise öğrencisi Aynur Yıldız, hafız olmak istiyor.

Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenme isteğini ailesiyle paylaşan 17 yaşındaki Aynur Yıldız, Güvenevler Mahallesi'ndeki Engelsiz Kur'an Kursu'yla tanıştı.

Ortaokulda hafız ve din görevlisi olmaya karar veren Yıldız, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü İsmail Aydın ile yaklaşık 5 yıl süren eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti.

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Yıldız, bir taraftan da hafızlık sınavına hazırlanıyor.

Yıldız, hafızlık sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığının görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırladığı eğitim materyallerinden faydalandığını söyledi.

İstekli olmasının zor süreci kendine kolaylaştırdığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Çevremde 'Yapamazsın.' diyenler oldu. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan ve ezberlemekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Pes etmedim. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim, çok mutluyum. Şuanda hafızlık sınavı için 'haslama' (pekiştirme) yapıyorum. Hafızlık belgemi alıp liseyi de bitirdikten sonra İlahiyat Fakültesi'ne gitmeyi hedefliyorum. İlerleyen süreçte ise vaize ya da Kur'an Kursu öğreticisi olmak istiyorum."

-"Hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz"

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü İsmail Aydın ise Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafız adayı öğrencisinin çok azimli ve gayretli olduğunu kaydetti.

Aynur'un ilerleyen süreçte gireceği hafızlık sınavında da başarılı olacağına dikkat çeken Aydın, "Aynur, Kur'an Kursu öğreticisi olmak istiyor. İlahiyat alanında devam etmeyi hedefliyor. Biz de kendisine elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.