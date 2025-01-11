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Görme Engelli Asiye Bahçelioğlu'nun Kur'an-ı Kerim Öğrenme Azmi

Görme Engelli Asiye Bahçelioğlu'nun Kur'an-ı Kerim Öğrenme Azmi
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Sakarya'da yaşayan 63 yaşındaki görme engelli Asiye Bahçelioğlu, Serdivan İlçe Müftülüğü'nde açılan kursa katılarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için çaba gösteriyor. Braille alfabesini kullanarak Arapça Braille öğrenen Bahçelioğlu, Türkiye'ye kesin dönüş yaptığında Kur'an'ı öğrenme arzusunu gerçekleştiriyor.

Sakarya'da yaşayan görme engelli Asiye Bahçelioğlu, Serdivan İlçe Müftülüğünce açılan kursa katılarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için çaba gösteriyor.

Doğuştan görme engelli 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Bahçelioğlu, ailesiyle 20 yaşına kadar Almanya'da yaşadı.

Braille alfabesini kullanarak Almanca öğrenen Bahçelioğlu, daktiloyla yazı yazma, kabartma yazı tabletiyle matematik öğrenme başarısı gösterdi.

Ailesinin Türkiye'ye kesin dönüş kararıyla memleketlerine gelen Bahçelioğlu, Türkçe Braille alfabesini de öğrendi.

Evliliğinden 4 çocuğu olan Bahçelioğlu, sonraki süreçte Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek istedi.

Bahçelioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2014 yılında kentteki tek görme engelli sınıfı olarak Serdivan Müftülüğü bünyesinde açılan Fatma Hatun Kur'an Kursu'na katıldı.

Kabartma yazı takozu aracılığıyla Arapça Braille alfabesini öğrenen Bahçelioğlu, yazı tableti ve Braille alfabesinin kullanıldığı daktilo eğitimi de aldı.

Azmiyle örnek olan Bahçelioğlu, kendini geliştirmek için haftada iki gün kursa devam ediyor.

"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok arzu ettiğim bir şeydi"

Asiye Bahçelioğlu, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren daktilo kullandığı için bu şekilde yazı yazmanın kendisi için kolay olduğunu söyledi.

Almanya'da hukuk fakültesindeki eğitimini zorluklar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Bahçelioğlu, daha sonra ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarını kaydetti.

Bahçelioğlu, Türkçe bilmediği için eğitimine devam edemediğini dile getirerek, evlenip 4 çocuk sahibi olduğunu belirtti.

Türkçe Braille alfabesini 3 yılda zorlanarak öğrendiğini, Arapça Braille alfabesini de Serdivan İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren kursta öğrendiğini ifade eden Bahçelioğlu, şöyle konuştu:

"En güzel öğrendiğim şey, Kur'an-ı Kerim. Çok mutluyum. Diyanet İşleri Başkanlığından, Serdivan İlçe Müftülüğümüzden ve Ayşe Elif hocamdan Allah razı olsun. 'Türkiye'de Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenilirse ilk ben başlayacağım.' dedim. Sakarya'da ilk ben kayıt oldum. Çok arzu ettiğim bir şeydi, Türkiye'ye gelip Kur'an-ı Kerim öğrenmek. Normalde öğrenemezdim, Braille alfabesi olunca çok daha güzel oldu."

Kursta aile ortamı olduğundan bahseden Bahçelioğlu, "Hocamın bize çok katkıları var. Buraya gelmemize vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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