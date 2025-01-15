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Görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan'ın ev hapsi kararı kaldırıldı

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Tunceli Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan ev hapsine alınan DEM Parti'li Meclis Üyesi Birsen Orhan, mahkeme tarafından ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla tahliye edildi.

TUNCELİ Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve eski Eş Başkan Birsen Orhan'ın yargılandığı davada mahkeme, sanığın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından İçişleri Bakanlığı'nca geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, 24 Kasım'da çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, ardından 30 Kasım günü '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifadesinin alınması için Tunceli Adliyesi'ne götürüldü. Orhan, çıkarıldığı mahkemede '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından Orhan, 3 Aralık'ta tahliye edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ, EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Birsen Orhan hakkında açılan dava, bugün Tunceli Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Birsen Orhan ve avukatları salonda hazır bulunurken, yerine görevlendirme yapılan Cevdet Konak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da mahkemeye dinleyici olarak katıldı. Birsen Orhan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Avukatları da savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu. Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Birsen Orhan'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

Kararın ardından adliye önünde konuşan Orhan, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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