Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten ilk açıklama

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, ilk açıklamasında "Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından; CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı.

"CHP TESLİM ALINAMAZ"

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Çelik, "Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN: ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIM

Çelik'in yerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise, "Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz" dedi.

KONGRE KARARLARININ İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan; mahkeme tarafından, davacı tarafın talep ettiği CHP 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve CHP 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebi ise reddedildi.

