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Görev Şehidi Polis Memuru Olgun Sandalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sakarya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve 'görev şehidi' sayılan polis memuru Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi. Törene birçok devlet yetkilisi ve vatandaş katıldı.

Sakarya'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve "görev şehidi sayılan" polis memuru Olgun Sandalcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünde mesai sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sandalcı'nın (39) Türk bayrağına sarılı cenazesi, polis mangası eşliğinde Kocaali Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hızar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, polisin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel

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