Anne maymun, can çekişen yavrusunu heimlich manevrasıyla kurtardı - Haberler

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Anne maymun, can çekişen yavrusunu heimlich manevrasıyla kurtardı

Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Sosyal medyada paylaşılan bir video hayli dikkat çekti. Videoda anne maymunun, boğazına cisim kaçan yavrusunu heimlich adı verilen manevrayla kurtardığı görülüyor.

Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların hayli ilgisini çekti. Söz konusu videoda, anne maymun ve yavrusu yer alıyor. Anne maymun, boğazına bilinmeyen cisim kaçan yavrusunu heimlich adı verilen manevra sayesinde kurtarıyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekenler ise "Çoğu insanın bilmediği içgüdüsel harika bir tıbbi hareket", "maymun evladına acil müdahale yapıyor" gibi yorumlar oldu.

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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