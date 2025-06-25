Görele Kaymakamı Hamit Genç'e Veda Programı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için düzenlenen veda programında, yaptığı hizmetlerden duyduğu onuru dile getirdi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için veda programı düzenlendi.

Genç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Görele'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Güzel hizmetlere imza attıklarını ifade ederek,"Bu güzel ilçede görev yapmaktan, vatandaşlara hizmet etmekten, eksiklikleri gidermekten mutluluk duydum." dedi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise, ilçeye kazandırdığı hizmetler, bıraktığı güzel izler için Kaymakam Genç'e teşekkür etti.

Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.