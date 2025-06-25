Görele Kaymakamı Hamit Genç'e Veda Programı Düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için düzenlenen veda programında, yaptığı hizmetlerden duyduğu onuru dile getirdi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için veda programı düzenlendi.
Genç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Görele'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.
Güzel hizmetlere imza attıklarını ifade ederek,"Bu güzel ilçede görev yapmaktan, vatandaşlara hizmet etmekten, eksiklikleri gidermekten mutluluk duydum." dedi.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise, ilçeye kazandırdığı hizmetler, bıraktığı güzel izler için Kaymakam Genç'e teşekkür etti.
Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel