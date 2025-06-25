Görele Kaymakamı Hamit Genç'e Veda Programı Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için veda programı düzenlendi.

Genç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Görele'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Güzel hizmetlere imza attıklarını ifade ederek,"Bu güzel ilçede görev yapmaktan, vatandaşlara hizmet etmekten, eksiklikleri gidermekten mutluluk duydum." dedi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise, ilçeye kazandırdığı hizmetler, bıraktığı güzel izler için Kaymakam Genç'e teşekkür etti.

Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.