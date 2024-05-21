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Görele'deki Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi

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Giresun'un Görele ilçesinde bulunan Paşaca Şelalesi, çiçeklerle renklenen doğal güzelliği ve uzunluğuyla dikkat çekiyor. Şelale, FPV dronla kaydedildi.

Giresun'un Görele ilçesinde etrafı çiçeklerle renklenen Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yeşildere ve Beşirli köyleri arasında yer alan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çağlayan yılın bu zamanlarında etrafındaki mor ve sarı çiçeklerle renkleniyor.

Şelale doğal güzelliğinin yanı sıra uzunluğuyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 40 metreden dökülen şelale FPV dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Görele Doğa Yaşam Güncel Haberler

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