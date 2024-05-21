Görele'deki Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi

Giresun'un Görele ilçesinde etrafı çiçeklerle renklenen Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yeşildere ve Beşirli köyleri arasında yer alan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çağlayan yılın bu zamanlarında etrafındaki mor ve sarı çiçeklerle renkleniyor.

Şelale doğal güzelliğinin yanı sıra uzunluğuyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 40 metreden dökülen şelale FPV dronla kaydedildi.