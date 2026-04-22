Görele'de lisede kültür ve sanat koridoru oluşturuldu

Giresun'un Görele ilçesindeki Nihat Gürel Fen Lisesi'nde, yerel sanatçıların biyografi ve fotoğraflarının yer aldığı 'Görele'nin sanat yüzleri' adlı bir kültür ve sanat koridoru kuruldu. Proje, gençlere yerel değerleri tanıtmayı amaçlıyor.

Giresun'un Görele ilçesindeki Nihat Gürel Fen Lisesi'nde "Görele'nin sanat yüzleri, Giresun'dan yansımalar, Karadeniz'den yansımalar" adlı kültür ve sanat koridoru oluşturuldu.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mahir Horuz ve öğrenciler, Göreleli sanatçılar, yazar ile şairlerin biyografi ve fotoğraflarını okulun koridorlarına astı.

Horuz, gazetecilere, ilçenin yetiştirdiği önemli değerleri genç kuşaklara tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Görele'nin sanatın ve kültürün harmanlandığı bir ilçe olduğunu belirten Horoz, "Gençlerimizin, üzerinde yaşadıkları bu toprakların yetiştirdiği değerleri tanıması, onların başarı hikayelerinden ilham alması çok önemli. Bu köşe sayesinde sanatçılarımızın hatırasını yaşatırken, öğrencilerimize de bir aidiyet duygusu aşılamayı hedefledik." dedi.

Öğrencilerden Dilaver Şişmanoğlu ise böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor