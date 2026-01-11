Haberler

Giresun'da bir kişi bankta ölü bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde bankta hareketsiz yatan 64 yaşındaki M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Ö'nün (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Opr. Dr. Ergun Özdemir İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

