Görele'de park halindeki kamyona çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin Soğuksu Mahallesi'nde, E.B. yönetimindeki 61 AZ 157 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 61 K 25028 plakalı kamyona çarptı.
Kazada yaralanan sürücü E.B, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.