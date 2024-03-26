Görele'de Hacivat ile Karagöz Gösterimi

Görele'de ramazan etkinlikleri kapsamında Hacivat ile Karagöz gölge oyunu gösterimi gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibince sahnelenen oyun, çocuklar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Ramazanın manevi iklimini siz saygıdeğer halkımızla geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz ramazan ayı boyunca devam edecek ve biz sizlerle her daim bu keyifli dakikaları yaşayacağız." dedi.