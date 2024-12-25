Görele'de 'Eğlenerek İngilizce Öğreniyoruz' Projesi Sergisi Düzenlendi

Görele'de, "Eğlenerek İngilizce Öğreniyoruz" projesi kapsamında İngilizce materyal sergisi organize edildi.

Görele Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, İngilizce öğretmeni Pervin Akbulut öncülüğünde oluşturulan sergiye katılanlara, materyallerin içeriği İngilizce aktarıldı.

Öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Hasbi Dede, eğitimin her aşamasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Okul Müdürü Abdullah Korkmaz ise öğrencilerin kelime dağarcıklarını geliştirebilmek için belirlenen konuyla ilgili bir materyal oluşturduğunu ifade etti.