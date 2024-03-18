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Gördesli Makbule Efe'nin şehadeti anma töreni düzenlendi

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Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Efe'nin şehadetinin 102. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Eğridere Mahallesi'ndeki kabri başında anma töreni yapıldı. Makbule Efe'nin vatan uğruna canını veren bir kadın kahraman olduğu vurgulandı. Törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Efe'nin şehadetinin 102. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Eğridere Mahallesi'ndeki kabri başında anma töreni yapıldı.

Milli Mücadele döneminde erkek kıyafeti giyerek gizli şekilde Kuvayımilliye hareketine katılan ve Yunan güçleriyle 17 Mart 1922'de çıkan çatışmada 20 yaşında şehit olan Makbule Efe anıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Makbule Efe'nin kabri başında yapılan törende, "Dağ başında tek başına bu vatan uğruna canını vermiş bir kadın kahraman. Geleceğe örnek bir kahramanlık öyküsü. Başta Makbule Efe olmak üzere, vatanı uğuruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gördesli Makbule Balıkesir Güncel Haberler

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