Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor - Haberler

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Umut Öcal (45), 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi ve yasal izinleri aldı. Türkiye'de şahsa ait tek itfaiye aracı olan Öcal, başta ormanlar olmak üzere arazi yangınlarına müdahale ediyor. Öcal, "Geçen sene yangın felaketinde Marmaris'e destek vermeye gittim. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen itfaiye ve tankerlerle yangına müdahale ettik" dedi.

Büyük Marmara depremi sonrası gönüllü itfaiyeci olmaya karar veren telsiz haberleşme uzmanı Umut Öcal, Kocaeli İtfaiyesi'nde aldığı eğitimle hedefini gerçekleştirdi. Profesyonel itfaiye ekipleriyle birlikte yangınlara giderek kendisini geliştiren Öcal, 2005 yılında ABD'nin New York kentinde şehir yangınları, Kaliforniya'da ise orman yangınlarına müdahale ile ilgili eğitimler aldı. Öcal, 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından satın aldığı kamyonu ise itfaiye aracına dönüştürdü. Yasal izinleri alan Öcal, özellikle aracıyla orman ve arazilerde çıkan yangınlara müdahale ediyor.

ABD'nin New York, Teksas, Kaliforniya gibi bölgelerinde eğitimler aldığını belirten Öcal, "Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini Kocaeli İtfaiyesi'nden aldım, akabinde Amerika'da Teksas'ta rafineri yangınları üzerine eğitim aldım. Kaliforniya'da orman ve uçak yangınlara müdahale etme üzerine eğitim aldım. New York'ta da şehir yangınları üzerine eğitim aldım. Büyük yangınlarda en büyük problemimiz; koordinasyon. Bütün şehirlerden gelen itfaiye telsizleri farklı frekanslarda. Buna diğer yardımcı kuruluşların telsizleri de dahil. Aselsan'ın Kocaeli bayisinde çalıştığım için bütün bu telsizlerin frekanslarını kendi telsizime yükleyip, bir koordinasyon görevi de icra ediyorum" dedi.