Gönüllü Gençlerden Bağımlılıkla Mücadele Temalı İki Film Projesi

Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, bağımlılığı anlattıkları filmleri ilgi görünce ikinci filmin çekimine başladı.

İlçede uyuşturucu, sanal kumar gibi bağımlılıklara dikkati çekmek için harekete geçen bir grup genç, gerçek hikayelerden uyarlanan "Ailene İyi Bak: Son Hamle" adlı filmi yaptı.

Tamamı gönüllülerden oluşan ve aralarında Midyat Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu gençlerin ilk filminin gösterimi ücretsiz olarak Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sosyal medyada da ilgi gören filmin ardından gençler, şimdi de madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele temalı "Ailene İyi Bak: Zarah" isimli filmin çekimlerine başladı.

Mardin ve İstanbul'da çekimleri süren ve yüzde 80'i tamamlanan filmin, 25 Kasım'da seyirciyle buluşturulması hedefleniyor.

"Amacımız topluma bir ışık olmak"

Yapımcı ve yönetmen Halil Tunçer, AA muhabirine, 3 ay önce Ejder Gazioğlu ile ortak yapımını üstlendikleri "Ailene İyi Bak: Son Hamle" filminde sanal bahis bağımlılığına dikkati çektiklerini, filmin sosyal medyada 10 milyon izlenme elde ederek geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

İlk filmde sanal bahis bağımlılığının gençleri nasıl esir aldığını aktardıklarını, yoğun ilgi görmesinin ardından ikinci filmin çekimine başladıklarını anlatan Tunçer, şunları kaydetti:

"Mardinli gençler olarak madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık yaratmak istedik. Gönüllü arkadaşlarımızla Midyat'tan dünyaya bir mesaj vermek istedik. Çekimlere başladığımız ikinci filmimizde madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddeti ele aldık. Bu olayların yaşanmaması için çalışmalara başladık. Filmimiz 30 dakika olacak. Bunu sıfır bütçeyle yapıyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu esnaf, öğrenci. Böyle bir sosyal projede oynamaları herkesi çok gururlandırıyor. Kendi imkanlarımızla, maaşlarımızdan arta kalanlarla böyle işler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız topluma bir ışık olmak. Destek olunursa daha güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz. Bu sadece bir film değil toplum için bir farkındalık mücadelesi. Destek veren herkes aslında geleceğe dokunmuş olacak."

Çektikleri filmleri her şehirde gösterime sunmayı ve sosyal medyada herkese duyurmayı hedeflediklerinin altını çizen Tunçer, bu konuda çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.

Tunçer, "Bizler asla geri bir adım atmayacağız. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu projemizle bir genci bile kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bir genç bir aileyi, bir aile bir toplumu, bir toplum bir ülkeyi kurtarabilir. Herkese buradan söylüyoruz ki ailenize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak bu tür projelere destek vermek çok önemli"

Filmde rol alan Ahmet Er de bu çalışmalarla gelecek nesiller için bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Filmde madde bağımlısı bir genci canlandırdığını anlatan Er, "Madde bağımlılığı çok kötü bir şey. Oynadığım sahnelerde de bunu gördüm. Oynamak bile çok kötü." dedi.

Fidan Tunçer de eşinin yönetmenliğini yaptığı filmde ilk kez rol aldığını belirterek, filmde kadınların sesini duyurmak için oynadığını dile getirdi.

Tunçer, "Kadınların şiddet görmelerini istemiyoruz. Gönüllü ekibimizle bu projeyi hayata geçirdik. Şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyoruz." diye konuştu.

Elmas Günay da bir kadın olarak böyle bir sosyal çalışmada yer aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Günay, "Bu film şiddete ve bağımlılıklara karşı topluma güçlü bir mesaj vermek için hazırlanıyor. Bir kadın olarak bu tür projelere destek vermek çok önemli. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı korumak onların sesi olmak zorundayız." dedi.