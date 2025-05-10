Gönüllü gençler şehit anneleri için çanta yaptı

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirilen "Çantamda Sevgi Var" projesi kapsamında yaptıkları çantaları şehit annelerine hediye etti.

Gençlik Merkezi, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi (DÜ) Gençlik Ofisince hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, şehit annelerine çanta hazırlamak için üniversitedeki atölyede işe koyuldu.

Kentteki 47 şehit annesi için rengarenk çantalar hazırlayan gönüllü gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde hazırladıkları çantaları şehit annelerine hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

" Özel günde iyilik hareketleri projesine karar verdik"

Proje sorumlusu Gençlik Merkezi Lideri DÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Beyza Sağıncı, AA muhabirine, projenin arkadaşlarıyla sohbet esnasında geliştiğini, Anneler Günü öncesinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Gönüllülük projelerinin önemine işaret eden Sağıncı, "Yapacağımız çantaların anlamı olması gerektiğini düşündük. Şehit annelerimize ziyaretlerde bulunup çantalarını hediye ediyoruz." dedi.

Sağıncı, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk etapta proje amacımız, bu çantaları özel günlerde şehit annelerine vermekti. Çok büyük keyif aldık ve mutlu olduk. Şimdi Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize ve huzurevindeki büyüklerimize hediye etme hedefimiz var. Şehit annelerimizi ve büyüklerimizi bir nebze olsun mutlu edebilmek, gülümsetebilmek bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

"Değeri paha biçilemez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesi Çalıcuma köyündeki babaevini ziyaret eden gençler, şehit annesi Hanife Baysan'a çantasını hediye etti.

Anne Baysan, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Onların ziyareti bana keyif verdi. Değeri paha biçilemez. Hepsinin eline sağlık. Bana geleceklerini söylediklerinde çok sevindim." ifadesini kullandı.

"Vatana bir oğul verdim ama bin evlat kazandım"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın Çay Mahallesi'ndeki evine de ziyarette bulunan gençler, anne Döndü Bazna'ya hediyesini takdim etti.

Şehit annesi Bazna, çok duygulandığını dile getirerek, "Kızlarımızın getirdiği hediye için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hem ziyarete hem Anneler Günü'nü kutlamaya gelmişler. Vatana bir oğul verdim ama bin evlat kazandım. Çantayı kullanacağım, çok mutlu oldum." dedi.