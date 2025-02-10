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Gönüllü Gençler Adıyaman'da Kütüphane Kurdu

Gönüllü Gençler Adıyaman'da Kütüphane Kurdu
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İstanbul'dan deprem bölgesi Adıyaman'a gelen gönüllü gençler, 'Büyük Geleceğin Küçük Okurları' projesi ile Göçeri Köyü Ortaokulu'nda kütüphane açtı ve öğrenciler için öğrenme alanlarını zenginleştirdi.

İstanbul'dan deprem bölgesi Adıyaman'a gelen gönüllü gençler, "Büyük Geleceğin Küçük Okurları" projesini hayata geçirerek köy okulunda kütüphane kurdu.

Çemberlitaş Gençlik Merkezi ve Kahta Fatma Ahu Terzi Gençlik merkezi ile başlatmış oldukları 'Büyük Geleceğin Küçük Okurları' kütüphane projesini hayata geçiren gençler, Göçeri Köyü Ortaokulu'nda kurdukları kütüphanenin açılışını yaptı.

Gençler yaptıkları rafları kendi elleriyle monte ederken, duvarlara resimler çizdi.

Kütüphane açılışına katılan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İstanbul'dan ilçelerine gelen ve köy okulunda eğitim gören öğrenciler için kütüphane kuran gençlere teşekkür etti.

Göçeri Köyü Ortaokulu öğrencileri de kütüphane kuran gönüllü gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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