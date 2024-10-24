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Gönül İlişkisi İddiası, Torbalı'da İki Cinayetle Sonuçlandı

Gönül İlişkisi İddiası, Torbalı'da İki Cinayetle Sonuçlandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, Mehmet Tosun, üvey ağabeyi ve eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Olayın ardından detaylar ortaya çıktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Mehmet Tosun (37), aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü üvey ağabeyi İsa Akay (44) ile kendi eşi Hasibe Tosun'u (35) av tüfeğiyle öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay ile içki içti. Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Tosun, ilk ifadesinde, eşi ve üvey ağabeyini, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için öldürdüğünü söyledi. Tosun'un Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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