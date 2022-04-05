Gönül Dağı Programı'nın çekimleri Keşan'da gerçekleştirildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - TRT Haber kanalında yayınlanan Gönül Dağı Programı'nın çekimleri Keşan'da yapılıyor.

Keşan Belediyesi'nin daveti üzerine program çekimlerini Keşan'da yapmayı tercih eden Program Yapımcısı İsmet Ferhat Çetiner ve Program Sunucusu Hacı Ali Konuk'la program ve Keşan hakkında sohbet eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gönül Dağı programının Keşan'da çekilen bölümünün kısa zaman sonra yayınlanacağını bildirdi.

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