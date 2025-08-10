Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 kilo 565 gram esrar, 37 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, ilçedeki sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 kilo 565 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira para ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.