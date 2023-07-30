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Gönen'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Sabah 09.30 sıralarında Sarıköy'de büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yaklaşık 10 bin saman balyası sabah saatlerinden itibaren Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri dışında su tankerleri ile takviye yapılmasına rağmen kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 3 itfaiye ekibi, 2 su tankeri, 2 tır, 30 tonluk tanker, 2 ekskavatör ve 3 loader katılmasına rağmen devam ediyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Gönen'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

Sabah 09.30 sıralarında Sarıköy'de büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yaklaşık 10 bin saman balyası sabah saatlerinden itibaren Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri dışında su tankerleri ile takviye yapılmasına rağmen kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 3 itfaiye ekibi, 2 su tankeri, 2 tır, 30 tonluk tanker, 2 ekskavatör ve 3 loader katılmasına rağmen devam ediyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir İtfaiye Gönen Güncel Haberler

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