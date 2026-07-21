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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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