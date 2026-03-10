Haberler

Gömeç'te Kadın Destek Uygulaması İçin Bilgilendirme

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında broşür dağıtımı yapıldı. Gömeç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli, pazar alanında kadınlara bilgilendirme yaparak, ihbar sonrası müdahale ve hakları hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik broşür dağıtıldı.

Gömeç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli, Gömeç pazarında kadınlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Personel tarafından kadınlara, ihbardan sonra yapılacak müdahale ve hakları hakkında bilgi verilerek, onlardan gelen sorular da cevaplandı.

Kaynak: AA / Besire Demir
