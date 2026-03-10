Gömeç'te Kadın Destek Uygulaması İçin Bilgilendirme

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik broşür dağıtıldı.

Gömeç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli, Gömeç pazarında kadınlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Personel tarafından kadınlara, ihbardan sonra yapılacak müdahale ve hakları hakkında bilgi verilerek, onlardan gelen sorular da cevaplandı.