Gömeç'te Kadın Destek Uygulaması İçin Bilgilendirme
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında broşür dağıtımı yapıldı. Gömeç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli, pazar alanında kadınlara bilgilendirme yaparak, ihbar sonrası müdahale ve hakları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Besire Demir