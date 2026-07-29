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Gömeç'te ağaçlık alanda yangın

Gömeç'te ağaçlık alanda yangın
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ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI HACIVELİLER MAHALLESİNDE ANONSLU UYARIBalıkesir'in Gömeç ilçesi Kumgedik mahallesinde orman dışı bölgede çıkıp, ağaçlık alana sıçrayan yangında alevler Ayvalık'ın Hacıveliler köyüne yaklaştı.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI HACIVELİLER MAHALLESİNDE ANONSLU UYARI

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kumgedik mahallesinde orman dışı bölgede çıkıp, ağaçlık alana sıçrayan yangında alevler Ayvalık'ın Hacıveliler köyüne yaklaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Gömeç'teki yangınla ilgili açıklama yaptı. Durumu yakından takip ettiklerini belirten Kaymakam Çimşit, "Hacıveliler Mahallesi'ndeyiz. Şimdilik tahliye kararı yok. Ancak her an tahliye olacakmış gibi hazırlık yapmalarını anons edip, duyuruyoruz. Takip ediyoruz. Havadan karadan müdahaleler yapılıyor. Tüm ekip ve imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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