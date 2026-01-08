Düzce'de "Sohbet ve İlahi Korosu Meşki" programı düzenlendi

Gölyaka İlçe Müftülüğü tarafından "Sohbet ve İlahi Korosu Meşki" programı yapıldı.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Düzce İlahi Korosu ekibince Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programda Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karagöz konuşma yaptı.

Program, Çilimli İlçe Müftüsü Mehmet Ali Yiğit tarafından yapılan duayla sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gölyaka İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.